¿Un nuevo problema para Christian Domínguez? No hay día que no aparezca el nombre del cumbiambero en los medios de comunicación. Esta vez, ha sido acusado por bigamia, pues Magaly Medina expuso las actas de matrimonio que tiene el cantante junto a Melanie Martínez y Tania Ríos.

Según el Código Penal, artículo 139, existe el delito de Bigamia: “El casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si, respecto a su estado civil, induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”.

En el caso de Christian Domínguez, este contrajo matrimonio en el 2002 con Tania Ríos y en el 2006 con Melanie Martínez.

"Esto no es un chiste Christian Domínguez, esto es muy serio. No puedes ir por la vida jugando con los sentimientos de cuanta mujer se te acerque, porque si tú estás casado una vez y nunca te divorciaste, no podías haberte casado por segunda vez”, dijo Magaly Medina en su programa.

Asimismo, la conductora recalcó que el líder de la Gran Orquesta Internacional le había pedido matrimonio a sus exparejas. Pues, le dio un anillo de compromiso a Vania Bludau y se casó simbólicamente con Karla Tarazona, sin importar que seguía casado.