Magaly Medina arremetió contra Lucho Cáceres y le recordó un “bochornoso” episodio de su pasado. Esto, luego que el actor criticara los comentarios festivos de la periodista contra el delantero peruano, Paolo Guerrero, por la sanción de 14 meses que le dio el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“También le gustará que le recordemos las imágenes bochornosas que difundiera la televisión cuando la policía lo detuvo totalmente pasado y nos mostró cómo era su patética vida?”, escribió la periodista.



En noviembre del 2005, el actor Lucho Cáceres , fue intervenido por la Policía en presunto estado de ebriedad cuando intentaba ingresar a un auto que no era suyo.

"Yo estoy acá por un delito que se me ha imputado, no voy a hablar más si consumo (droga) o no. Eso no es un delito, pero por estas razones no estoy detenido", manifestó el actor en esa época.