Mayra Goñi nuevamente vuelve a ser noticia luego de que contara a través de una sus historias de Instagram el beneficio que tiene como influencer. Sin embargo, la conductora de televisión Magaly Medina utilizó las cámaras de su espacio para arremeter duramente contra Goñi al revelar que se trata de un canje.

El programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ expuso unas imágenes donde asegura que la tarjeta de 3 mil dólares mensuales que presume la influencer se trataría de canje, pero no de dinero en efectivo, debido a que solo puede gastarlo en ciertos lugares.

“Ahora nos presentó, oh maravilla, como es que se mantiene en Miami, nos mostró una tarjeta, y dice ‘con esta tarjetita me pagan 3 mil dólares semanales’, lo que se olvidó decir, es que no le dan los tres mil dólares contantes y sonantes en la mano”, expresó la conductora de televisión.

En ese sentido, Magaly Medina enfatizó que la actriz no puede pagar la luz, el internet, su comida diaria con esa tarjeta. “Eso que ella quiere hacer pasar para los incautos, que son tres mil dólares semanales que te da esa tarjeta, es para comer en algunos lugares, parar irse a un spa y hacerte algo de 100 dólares, pero no es para que puedas ir todos los días a comer a ese restaurante”, añadió.

Asimismo, la conductora de ATV sostuvo que en Estados Unidos la vida es costosa, por lo que no se puede vivir con este tipo de tarjetas.

“Tú tienes que consumir la cantidad que te dan y con eso, tienes que etiquetar, ponerle el cherry. Es un canje y de canje no se vive en Estados Unidos, puedes tener saliditas, pero el que te paguen la renta, comida cotidiana, vestidos no te lo paga esa tarjeta”, explicó.

Como se recuerda, la actriz Mayra Goñi anunció que deja el Perú para continuar su carrera en Estados Unidos.





VIDEO RECOMENDADO: