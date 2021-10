Magaly Medina arremetió contra John Kelvin luego que días atrás -en una entrevista que brindó desde el penal de San Juan de Lurigancho- asegurara que se ha perdonado y en este tiempo se ha reencontrado consigo mismo.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” manifestó que el cantante estaría intentando que le den una comparecencia restringida o que le disminuyan el tiempo en la cárcel.

“Yo creo que esa entrevista la dio con el fin de lavarse la cara porque ya tiene tres meses en prisión preventiva y seguramente su abogado debe estar pidiendo que le den comparecencia restringida o que le recorten el tiempo en la cárcel”, dijo la ‘urraca’ durante su programa en vivo.

“Él quiere dar a entender a todos que es un hombre nuevo, que es un resiliente, un emprendedor desde la cárcel, que ha cambiado, que se ha reconciliado con Dios y consigo mismo”, señaló para luego resaltar que no le cree nada.

La figura de televisión señaló que no cree en nada de lo que dijo el cantante cumbia, y recordó la agresión física, psicológica y verbal que sufrió la madre de sus hijos, Dalia Durán.

“Yo que lo he visto aquí sentado, pidiéndole disculpas a Dalia Durán y a los días ver a Dalia Durán totalmente magullada por él, no, yo no puedo creer en un cambio tan repentino. Los cambios repentinos no existen, menos aún porque la cárcel es dura, pero tampoco te enseña algo que tienes grabado aquí en el cerebro”, sentenció.

