Antonio Pavón tuvo un enlace en vivo con el programa “Amor y Fuego” desde su natal España este viernes 9 de abril. En medio de esta comunicación, los conductores del programa de entretenimiento le consultaron a la expareja de Sheyla Rojas sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, con quienes tuvo una relación amical.

Ante esta consulta, el español señaló que quedó sorprendido por esta separación, pero aclaró que no llamó a ninguno de los protagonistas para pedir detalles sobre el fin de la comentada historia de amor.

“Ha sido una sorpresa para todos, una pena. Se veía que era una matrimonio muy sólido. No sé que ha pasado, no he querido preguntar ni molestar”, explicó Pavón para “Amor y Fuego”.

Además, Antonio mencionó el cariño que le tiene a Medina y en especial al notario, pues sus familias mantienen una buena relación amical.

“Siempre ha habido un cariño familiar y fue un reencuentro súper emotivo y hemos vivido momentos muy bonitos como ha sido la pedida de matrimonio y momentos en su casa”, contó.

Finalmente, el español dijo desearle lo mejor a Magaly Medina y a su expareja Alfredo Zambrano. “Yo les deseo lo mejor a ellos, ya sea juntos o por separado. La verdad es que la noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría”, concluyó.

Antonio Pavón sobre la separación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano: “Ha sido una sorpresa para todos”

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina confesó que solo su íntimo círculo de amigos sabe los verdaderos motivos de su separación

Magaly Medina confesó que solo su íntimo círculo de amigos sabe los verdaderos motivos de su separación