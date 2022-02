Magaly Medina declaró para un medio nacional luego que Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton y Deyvis Orosco emitieron un comunicado para señalar que la conductora de ATV quiso exponer a su hijo recién nacido por rating.

“El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó”, señaló la pareja en su comunicado en redes sociales.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia. Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, indicaron.

Magaly Medina respondió a comunicado de Cassandra y Deyvis Orosco

Tras la difusión del comunicado, la presentadora declaró para el diario Trome y señaló que la hija de Jessica Newton está siendo manipulada por el cantante de cumbia.

“Lamento que Casandra esté siendo manipulada y quiera defender a Deyvis, pero ellos desde un principio se comprometieron a darme todo lo relacionado al nacimiento de su bebé en el programa. Por eso, cuando los llamo un día después del nacimiento para hacer un vivo porque de palabra ya habíamos quedado, ese día no contestó a nadie de mi producción... Él sabía que lo estaba grabando, si tenía un compromiso con la señora Gisela Valcárcel me lo decía, pudo sincerarse. No sé cómo puede mentir tanto una persona y lamento mucho que Cassandra, por seguir el cuento al marido, esté en esto porque ella sabe la verdad”, explicó Medina para el mencionado medio.

Por otro lado, Magaly Medina se refirió a la nota informativa que presentó en su programa, donde se señaló que las mascotas de Cassandra y Deyvis estaban en un albergue de Pachacamac desde el nacimiento de su hijo Milán. En ese sentido, la presentadora insistió en que ellos se están victimizando y no reconocen su error sobre la responsabilidad que tienen con sus mascotas.

“Me parece que se están victimizando para evitar que la gente los critique por abandonar a sus perros porque ya tienes a tu hijo biológico, me parece pésimo”, sentenció.

“El trabajo de investigación que hicimos es impecable, ese era Wakatay y eso que no hablé más cosas que nos hemos enterado ahí, pero si me pican lo haré . Si a mí me tiran barro tendré que contar todo lo que sé”, advirtió Magaly.

