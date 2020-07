Magaly Medina confirmó el últimos viernes que está con coronavirus (COVID-19), pero seguirá conduciendo sus programa desde su casa. Alan Diez, conductor de radio Capital, lamentó que la figura de televisión se haya contagiado, agregando que debería dar el ejemplo y no seguir emitiendo sus programas porque expone a su equipo de producción.

“Tenemos que dar el ejemplo como comunicadores. Magaly hoy está con COVID-19, lamentablemente, como miles de personas. Los médicos recomiendan descanso absoluto y aislamiento total en casa (en estos casos). Entonces, al verla en la tele, nos preocupa”, dijo en su programa.

Alan Diez dijo que no señalaría a Magaly Medina como “irresponsable” porque le pudo haber sucedido a cualquier conductora, sin embargo, pidió que se cuide.

“Si el doctor nos dice que no podemos tener ajetreos y solo reposo absoluto; entonces, Magaly, me parece que lo que mejor te viene a ti en este momento es el reposo absoluto. No soy médico, pero te lo digo de ser humano a ser humano”, agregó.

Alan Diez sostuvo que el argumento de Magaly Medina que el equipo de producción que la acompaña en sus programas desde casa ya tuvo coronavirus y, por lo tanto, ya no se van a volver a contagiar “no está basado en una información 100% veraz”

“Nos preocupa la salud de la conductora de televisión como la salud de mucha gente que la ve a ella y dice ' ah, bueno, puedo hacer lo que hace Magaly'. No, hay que dar un buen ejemplo”, mencionó.

Alan Diez opinó que no le parecía que Magaly Medina estuviera exponiendo a su equipo de producción de tal manera y recordó que la ‘urraca’ criticó a las personas que incumplían la cuarentena.

“Cuando empezó la cuarentena, Magaly le decía a las personas que no acataban el aislamiento, ‘cómo vas a estar en la calle, ponte mascarilla’. Entonces Magaly, hoy, lamentablemente, estás en esa vereda de infectados y lo que te pedimos de verdad es que te aísles 14 días para que no expongas a tu familia y puedas recuperarte. Pedimos que te recuperes y lo hagas bien, por el bien de tu esposo, tu familia y la gente que te sigue. No creo que el canal se moleste porque no sales 14 días al aire. Los auspiciadores sabrán (entender) porque tú eres irremplazable en tu programa. No conozco un co-conductor que pueda hacer lo que tú vienes haciendo”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Cifra se eleva a 330,123 casos confirmados y 12,054 fallecidos por COVID-19