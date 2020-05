Magaly Medina envió un contundente mensaje a Sheyla Rojas, quien días atrás lanzó una indirecta a la periodista, indicando que “no hay nada más ridículo que decir que solo se arregló los dientes cuando está operada de ‘pies a la cabeza’”.

En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, la periodista mostró una captura de una nota, en la que el titular decía: “Sheyla le manda ‘chiquita a Magaly’…”, y tras ello, respondió fuerte y claro a la rubia.

“¡Ay, hija!, es que yo fea fui conocida en la televisión, con los dientes sin arreglarme tuve éxito en la televisión. Es que de actitud nadie me ha ganado. Yo me miraba al espejo y me veía guapísima”, dijo respecto a las recientes declaraciones de la conductora de “Estás en todas”.

Asimismo, la figura de ATV sostuvo que sí operó la nariz y los senos; sin embargo, enfatizó que “las lipos no me han servido de nada, más me ha servido ir al gimnasio y comer sano”.

Magaly Medina también lamentó que Sheyla haya recurrido a las operaciones siendo tan joven. “Ella utiliza su Instagram como si fuera un libro de modelos porque así la ven en el mundo entero posibles candidatos a ser sus novios. Tan joven (y) poniéndose los labios y las cejas perfectas, pero solo las cejas porque acá adentro (se toca la cabeza) bien poco tiene”, agregó.

