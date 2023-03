La cantante Paula Arias se presentó en el programa de Magaly Medina luego que Eduardo Rabanal, quien era su pareja, anunciara el fin de su relación sentimental a través de un mensaje en Instagram.

La salsera informó que la relación con Rabanal iba bien en las últimas semanas y que su mensaje en redes la sorprendió.

“Ni siquiera se coordinó eso (el comunicado) pero en este caso yo prefiero dejar ese detalle en privado y solucionarlo en privado también”, dijo.

Además, la lideresa de Son Tentación evitó responder si fue víctima de maltrato por parte del futbolista, lo que Magaly Medina interpretó como una aceptación.

“¿Ha habido un episodio de violencia entre ustedes?”, preguntó Magaly.

“Prefiero no hablar del caso por respeto a mi familia”, expresó Arias.

“Eso lo voy a tomar como un sí Paula porque cuando uno sabe lo que exactamente ha pasado, la respuesta hubiera sido tajante con un ‘no’, pero tú me has dicho ‘prefiero no hablar de eso’ que para mí es como un sí”, replicó Medina.

Luego de que la popular ‘Urraca’ le dijera “nos llegó el dato que él te había agredido físicamente” y que el comunicado “fue para poner el parche”, la cantante evitó hacer algún comentario.

Pero la salsera se mantuvo firme en su intención de no revelar lo sucedido por consideración a su familia.

“Son momentos y situaciones que yo lo tengo que resolver y lo digo porque prefiero mantenerlo en privado. Ya se darán las cosas”, finalizó.





