Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para opinar sobre la crítica que le hizo Pablo Heredia a Paolo Guerrero, luego que el deportista sostuviera que no tendría una relación sentimental con Alondra García Miró si es que ella tendría que besarse con otras personas en la ficción.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” reconoció que el actor argentino no es de su agrado; sin embargo, aplaudió el mensaje que envió a Guerrero.

“Escuché algo de alguien que no es santo de mi devoción, es amigo de Nicola Porcella, pero Pablo Heredia hoy día ha dicho algo muy cierto, hoy se le ha iluminado el cerebro, que se le había oxidado de andar tanto con el ex chico reality", indicó Magaly.

“Bravo, iluminatti, si las actrices salieran con Paolos, o sea con los hombres que no quieren que sus mujeres actrices tengan escenas de amor en la ficción, no habría actuación. Es una chamba como cualquier otra, estás interpretando a un papel. No estás enamorándote del actor, sucede que te enamoras, pero eso es otro cuento”, agregó la figura de ATV.

Asimismo, la conductora de televisión señaló que a la expareja de Alessandra Fuller le ha venido bien el distanciamiento con Nicola Porcella. “Se anotó una Pablo Heredia esperemos que eso sea por el distanciamiento social que mantiene de Nicola Porcella”, expresó.

