En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, la conductora Magaly Medina se refirió al último comunicado que difundió, en redes sociales, Melissa Paredes en el que, además de confirmar que inició los trámites de divorcio con su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pidió a los medios de comunicación respetar su intimidad por el bienestar de su hija Mía.

“Hizo un comunicado público, según ella para parar las especulaciones porque después de haber festejado juntos el cumpleaños de su pequeña hija, ella pone imágenes que van a desatar todo tipo de especulaciones. Yo creo que el comunicado tiene que partir de ella, uno publica en redes sociales lo que uno quiere que se sepa, lo que uno no quiere que se sepa se lo guarda, no lo publica, pero Melissa no para de publicar cosas que hacen pensar que ella está en una buena relación con su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba”, comentó la figura de ATV.

Para la periodista, la conductora de “América Hoy” es la única responsable de que se siga hablando respecto a la polémica que protagonizó, pues en sus redes sociales sigue mostrando imágenes de ella junto al ‘Gato’ Cuba y su hija.

“Yo le quiere decir a Melissa, como siempre, no es consecuente con lo que hace y dice. Porque ella dice para que no sigan especulando sobre mi vida personal y familiar y evitar confusiones y malos entendidos, pero ¿quién los origina? Los origina ella”, puntualizó.

Finalmente, Magaly Medina le recomendó a Melissa que deje de publicar sus actividades familiares en sus redes sociales.

“Lo mejor que podrías es (no publicar). O si te grabas con tu hija, con tu esposo empijamados en una misma cama, jugueteando como si nada hubiera pasado, te lo quedas o se lo mandas a tu familia, pero no lo publicas porque, si lo publicas, tú sabes que vas a generar una cadena de especulaciones. Los malentendidos parten de ahí, no parten de nosotros, la prensa. Nosotros estamos ávidos de saber más, en qué va a terminar más este asunto”, acotó.

