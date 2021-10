Magaly Medina inició este miércoles su programa comentado la polémica que se ha generado tras anunciar el ampay que protagonizaron Melissa Paredes y Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del show”.

Previo a mostrar las imágenes, la conductora de televisión se refirió específicamente al comunicado que envió Rodrigo Cuba, en el que aclaró que él se enteró hoy la decisión de Melissa Paredes de dar por finalizado su relación.

“El ‘Gato’ dijo: ‘ah no, todo el mundo en mis redes sociales me están llamando cornelio’, o sea, me está dejando mal parado y agarró y puso este comunicado que es lapidario. Él la desmintió educadamente porque ha podido destruirla en este comunicado, muy fino”, comentó al inicio.

“Qué caballeroso me parece esto”, exclamó Magaly al leer el comunicado del futbolista.

Además, la popular ‘Urraca’ señaló que Rodrigo Cuba sorprendió a Melissa Paredes con su comunicado, pues la dejó como mentirosa.

“En una parte de su comunicado, él dice: ‘yo le he dado mi amor y respeto’; lógicamente cuando te casas asumes que es un compromiso de mutuo respeto, pero, bueno, dice que los detalles de la separación los podrá dar su aún esposa. La desmintieron en one, encima mentirosa porque sale a decir que terminaron su matrimonio a fines de septiembre para que el escandalo no sea mayúsculo, pero el esposo salió a hablar”, enfatizó.

“Minutos después del programa, Melissa Paredes anunció que estaba separada de su esposo, pero no contaba con la astucia del ‘Gato’, el ‘Gato’ saltó al cuello de la gata fiera y le dijo: ‘mentira, no estábamos separados’”, acotó.

