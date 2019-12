En más de una ocasión, la periodista Magaly Medina, se ha referido a las conductoras del programa matutino ‘Mujeres al mando’. Esta ocasión, se dirigió a ellas para sugerirles que lo piensen bien porque quizás están en “el oficio equivocado”.

“¿Por qué tendría que quedarme callada? ¿Solo porque se trata de mujeres? Soy una periodista de opinión y mis críticas van dirigidas por igual a hombres y mujeres que se paran frente a una cámara de televisión o se suben a un escenario”, aseguró Medina durante una entrevista para Trome.

Estas declaraciones las dijo en torno al cuestionamiento que les hizo a sus 3 excompañeras. Medina exclamó que “les faltaban neuronas”.

“Si no les gusta ser cuestionadas, entonces que se dediquen a otra cosa. Están en el oficio equivocado”, agregó la conductora.

En otro momento, fue consultada por el mencionado diario sobre su opinión a las ‘segundas oportunidades’ después de una infidelidad.

“Cada pareja es un mundo distinto. No puedo entrometerme en las decisiones de otras personas. Perdonar o no una infidelidad es una cuestión muy personal. En mi caso, nunca tuve la certeza de que me hayan sido infiel o en todo caso, lo hicieron de tal forma que jamás me di cuenta”, expresó la también productora de televisión.

“Lo que sí cuestiono es a aquellas mujeres que se ponen una ‘venda en los ojos’ y no quieran ver o reconocer las tramposerías de sus parejas”, sentenció la conductora.