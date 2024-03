El romance entre Julián Zucchi y la reportera de ‘Magaly TV La Firme’, Priscila Mateo, sigue dando de qué hablar. Esta vez fue Magaly Medina, jefa de la periodista, quien le recomendó cortar su romance con el actor argentino luego de que este revelara que todavía ama a su expareja, Yiddá Eslava.

“Yo a ella la podría despedir por tonta, por creer en las palabras de un tipo que no vale la pena . Yo no puedo obligar a las personas a quererse más, es cuestión de cada uno. Me molestaría sí, si este tipo de acontecimientos interfiriera en su labor profesional, si tuviera un Domínguez aquí, hace rato no estuviera trabajando acá, si yo tuviera una rompehogares, si una reportera se metió de clandestina, pues inmediatamente la habría separado, porque no va en la forma en la que manejo mi vida”, expresó la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’.

Medina también aseguró que su trabajadora no la viene pasando bien luego de hacerse público el video en el que se aprecia su apasionado beso con el argentino.

“Lo que ha dicho hoy día... yo lo hubiera terminado, públicamente además, a mí me causa mucha rabia. Yo no soy muy cariñosa que digamos, pero son mis reporteras, puedo no mostrar mi cariño hacia ella pero de que las quiero, las quiero”, añadió Medina.

¿Quién es Priscila Mateo Guerrero?

Según su cuenta de Linkedin, Priscila Karen Mateo Guerrero, antes de ser reportera del programa de Magaly Medina, trabajó en varios medios de comunicación.

“He tenido el privilegio de trabajar en los medios escritos y televisivos más importantes de mi país (Perú). En este momento, estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades en el mundo corporativo y ampliar mi visión en una red global”, se puede leer en la cuenta profesional de Priscila Mateo, quien tiene 32 años aproximadamente.

La joven terminó sus estudios, en el 2017, en la Universidad San Ignacio de Loyola. Desde su etapa universitaria fue reconocida por su desenvolvimiento y encanto ante las cámaras, por lo que participaba en el noticiero Usil Tv.

