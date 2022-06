Le da con palo. Magaly Medina no perdió la oportunidad y se refirió a la participación de la salsera Yahaira Plasencia en un festival en Bogotá, en donde abrió el show, sin embargo, el público no parecía realmente emocionado por la actuación de ‘La Yaha’.

“Yahaira Plasencia se fue a un festival de salsa en Colombia, fue una de las teloneras, desconocidas, que no alborotó para nada al público salsero de Bogotá, que esperaba a los grandes y fuertes de la salsa que se presentaron”, criticó la ‘Urraca’.

“Ese día sí cantó en vivo, pero como ella ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez, ella si canta no baila, y si baila, no canta. Entonces, como quería impresionar a este pública o seguramente uno de los requisitos de este festival de salsa era que los cantantes canten en vivo, y cantó, pero solamente caminaba por el escenario, daba vueltas, pero no bailaba”, agregó Medina.

Así pues, la periodista se refirió a la actitud del público que presenciaba la actuación de la salsera, quien entonó su más reciente lanzamiento ‘La Cantante’. Sin embargo, el público parecía no estar al tono de la presentación.

“¿Cómo reaccionó el público? ¿La aplaudió sacaron los celulares y comenzaron a grabar como ahora es la forma en que el público dice que le gustas o no le gustas? Nada, el público estaba más pendiente de sus paraguas que del baile de ella. Realmente nadie la conoce ahí, entonces no conocen sus canciones ni sus letras. La gente estaba imperturbable”, sentenció Medina.

