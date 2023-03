Magaly Medina comentó en vivo en su programa que Jossmery Toledo estaría pidiendo la suma de 10 mil soles para contar su verdad sobre el romance que vivió con Paolo Hurtado, futbolista de Cienciano y aún esposo de Rosa Fuentes.

“Yo recuerdo que cuando ella ‘no quería hablar sobre Jean Deza‘ vino acá y cobró como 5 mil soles, que era caro también. Esa vez, tuvimos que dejar de invitar a bastante gente para pagarle a ella”, confesó la conductora de Magaly TV La Firme.

“Sin embargo, su confesión sí tiene precio: 10 mil soles quiere. Si Nosotros le pagamos los 10 mil soles, algo haremos, haremos ‘chancha’ entre todos los reporteros, pero le reunimos los 10 mil soles. Te mando públicamente Jossmery Toledo, ok”, agregó.

“Vamos a ver como hacemos nos endeudamos, le pedimos al banco los auspiciadores. Que tal hacemos una subasta, todo el mundo tienen un precio. Ella ha pedido 10 mil soles a ‘América hoy’ a través de su manager. Yo digo acá te pagamos 15 mil soles, nosotros, a ver quien le paga más“, finalizó Magaly Medina.

Cabe recordar que todo esto surge por un chat filtrado entre la producción de América Hoy y “Eventos Jossmery”, manager de la expolicía, quien les exigió el pago de 10 mil soles para que Jossmery Toledo pueda salir en su programa y hablar sobre su romance con Paolo Hurtado.





Jossmery Toledo habló sobre su romance con Paolo Hurtado





Jossmery Toledo fue abordada por reporteros de Amor y Fuego a las afueras del gimnasio donde suele entrenar con sus amigos y, al ser cuestionada sobre su affaire con el futbolista casado, esta respondió que “yo me alejé de la ‘tele’ hace tiempo. Así me paguen lo que me paguen, no voy a hablar, igual no voy a decir nada”.





