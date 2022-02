Magaly Medina, en la edición del miércoles de “Magaly TV: La Firme”, se pronunció respecto a los comentarios que han surgido luego que criticara la nueva pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez De La Madrid.

La periodista de ATV descartó estar peleada con Jessica Newton. “Quiero aclarar que yo no estoy peleada con Jessica Newton... Soy una amiga fría, que no soy muy cariñosa, que no soy muy dada a lo meloso... Cuando yo soy una amiga de alguien no es porque tenga un interés, yo no tuve padrinos al llegar a la tele, no utilizo a la gente para llegar a donde he estado”, comentó en un inicio.

Asimismo, la conductora de televisión explicó los motivos por los que ya no será la madrina del bebé del cumbiambero.

“Un bebé merece todo el amor y respeto del mundo y no estar en medio de polémicas de los adultos. Creo que le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios. Yo no cumplo con esos requisitos”, señaló.

Magaly Medina señaló que el nieto de Jessica Newton debe estar alejado de los dimes y diretes de la farándula, motivo por el que ella no calificaría como una “buena madrina”.

“Yo creo que ese bebé no se merece estar en medio de una polémica y al lado mío siempre va a haber polémica. Yo no soy justamente una persona que cuida sus palabras, que hable con cariño, no lo soy. Soy una persona dura y bastante fría. Yo creo que un niño se merece una mejor madrina que yo”, finalizó diciendo.

