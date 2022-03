Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid dejaron atrás los problemas en los que estuvieron inmersos tras el distanciamiento público con Magaly Medina. Hoy, la pareja disfruta al máximo de su familia y de la compañía de su primogénito: Milan.

Sin embargo, un detalle que recientemente llamó la atención fue la aparición de la madre de Deyvis Orosco. La señora siempre ha evitado mostrarse públicamente y estar alejada del perfil popular que tiene su hijo.

Esta vez, Eva Atanacio, madre del popular ‘Bomboncito de la cumbia’, fue captada en un pequeño clip engriendo a su primer nieto. Lo carga y juega con él. Deyvis fue el encargado de compartir este tierno momento de su madre y su bebé.

El momento enterneció a los seguidores de Deyvis y Cassandra, ya que la señora Eva siempre ha preferido mantenerse alejada de las cámaras y esta vez hizo una excepción.

Incluso, el cumbiambero ha sido consultado por su madre, ya que poco se sabe de ella. Hace unos días, Tula Rodríguez le preguntó como se encontraba y él aseguró que se encontraba “súper emocionada, me ha sacado cosas mías de cuando era bebé. Hay muchas personas que me comentan por qué no sale en redes, ella es una persona que nunca ha sido pública, incluso desde que es la esposa de Johnny Orosco”, dijo Deyvis.

