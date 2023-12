En medio de la controversia generada por la entrada no autorizada a la puerta del departamento de Jean Paul Santa María, la madre de Angie Jibaja se pronunció.

La madre de la modelo peruana, Maggie Liza, reveló que está al tanto de todas las actividades de su hija y confirmó que había conversado con Angie acerca de lo sucedido.

“Mi hija está en contacto conmigo todos los días, yo sé lo que hace (...) Pero de que fue para allá (casa de Jean Paul Santa María) no lo sabía. Me contó en el momento, pero no me contó de lo que iba a hacer”, declaró a ‘Todo se Filtra’.

Liza reveló que no ve a sus nietos desde el año pasado: ”Yo vi a mis nietos el año pasado cuando viaje, vi un ratito a Janko y de ahí nunca más”.





