Uno de los recientes conciertos de Madonna se ha convertido en tendencia en las últimas horas y es que la cantante cometió tremenda equivocación al increpar a uno de los asistentes por estar sentado en pleno show, sin imaginar que este se encontraba en silla de ruedas.

El incómodo incidente se produjo cuando la intérprete de Like a Virgin se percató que un fan no estaba de pie coreando sus canciones por lo que no dudó en increparlo frente a todo el público.

“¿Qué haces ahí sentado?”, preguntó al ‘Reina del pop’ esperando que su seguidor empezara a interactuar durante su show, no obstante, pronto fue informada que la persona se encontraba en silla de ruedas.

Al darse cuenta del tremendo error que había cometido, Madonna no tuvo otra opción que ofrecer disculpas. “Oh, vale. Políticamente incorrecto. Lo siento… me alegro de que estés aquí”, sostuvo la artista.

Pese a que intentó rectificarse, la cantante recibió una avalancha de críticas por intentar pasar por alto el hecho y no disculparse de manera más profunda por su desatinado comentario.









