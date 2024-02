Esta semana, Alejandra Baigorria y Said Palao se presentaron en el set de ‘Mande quien mande’ y respondieron las incómodas preguntas sobre si invitarían o no a Macarena Vélez a su boda. Al respecto, la empresaria lo descartó.

“La gente no entiende que todos hemos tenido relaciones pasadas. (Nosotros) tenemos mucho tiempo juntos”, respondió la rubia de Gamarra incómoda, descartando así la presencia de la chica reality en su matrimonio.

Como era de esperarse, Macarena Vélez fue consultada sobre estas declaraciones, y dejó en claro que a estas alturas no le afecta no estar en la boda de su expareja y que igualmente le desea todo lo mejor.

“No he visto y la verdad no sé qué habrán dicho, si estoy invitada o no. Ya pasó tanto tiempo, pero es tema de ellos. Yo con la familia de Said me llevo superbién y no tengo ningún problema, pero yo estoy segurísima de que no estoy invitada, así que todo bien. Aparte les deseo todo lo mejor, que sean muy felices y nada más bonito que desear siempre la felicidad a uno”, sostuvo la integrante de ‘Esto es Guerra’.





