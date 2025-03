Macarena Vélez responde a críticas y defiende a su saliente Juan Ichazo

Macarena Vélez se presentó en el programa 'América Hoy' para abordar las críticas lanzadas por Johana Cubillas, la expareja de su actual novio, Juan Ichazo. La modelo fue enfática al señalar que Cubillas debería abstenerse de opinar sobre su relación.

"En realidad creo que no tiene que meterse con nadie si ellos ya están separados, por algo es, y son padres de hijos. Creo que, como padres, también tienen que respetarse y pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce. Más habla una persona que habla de otra", declaró Vélez durante el programa.

La conductora Janet Barboza confrontó a Vélez, recordándole que Cubillas ha acusado a Ichazo de ser un padre ausente. "Entiendo tu punto de vista en defender a tu pareja, pero ella sí tiene que hablar de él, porque ella exhibe que es un hombre ausente como padre", refutó Barboza, generando un momento de tensión en la entrevista.

Vélez respondió defendiendo a Ichazo, asegurando que él está presente en la vida de sus hijos. "No, para nada, eso no es verdad. Él es una persona súper presente como padre. Él iba a ver a sus hijos y, al final, creo que es tema de ellos como padres".

"Pero sí les puedo decir que es un papá increíble, es un papá excelente, está presente en todo momento, yo lo sé, lo he visto. Y lo que puede decir ella, creo que tiene que tener pruebas al respecto", concluyó la modelo.

