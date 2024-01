La romántica pedida de mano que Said Palao le hizo a Alejandra Baigorria durante su viaje a Filipinas continúa dando qué hablar, y Macarena Vélez no se salvó de ser consultada por la situación sentimental de su expareja.

Luego de ser presentada como la nueva integrante de ‘Esto es Guerra’, Macarena fue abordada por un equipo de ‘América Espectáculos’ y fue consultada sobre el eventual matrimonio del ‘Combatiente’ con la empresaria de Gamarra.

Macarena Vélez no pudo ocultar su incomodidad ante las preguntas referentes a su expareja, y sólo atinó a confesar que se acercó al chico reality para felicitarlo por su decisión, sin embargo, no opinó nada sobre Ale Baigorria.

“Él (Said Palao) está en una etapa súper chévere y me parece súper bien así que toda la felicidad del mundo para él. Es tema de ellos pues ¿no? ahí ya yo no tengo que estar opinando, yo ya igual lo felicité le dije: ¡Felicidades! por tu compromiso y todo bien”, manifestó Macarena.

Al ser consultada sobre si tiene algún problema en trabajar al lado de Said Palao luego de haber sido pareja en el pasado, Macarena dejó en claro desearía evitar que la sigan vinculando con él.

“Yo con tema de él, todo bien pareciera como si él fuera mi último enamorado, yo he estado con dos después de él y todo el rato que me vinculan con Said ¡ya basta! Ya es bastante, él es mi tátara ex”, dijo Macarena evidentemente incómoda.





