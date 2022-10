Macarena Gastaldo no se quedó callada y decidió pronunciarse tras las imágenes emitidas en el programa “Magaly TV: La Firme”, en las que se le ve golpeando salvajemente a una mujer dentro de un edificio ubicado en el distrito de Barranco.

La argentina utilizó su cuenta de Instagram y a través de sus Stories compartió varios mensajes en los que realizó sus descargos sobre lo ocurrido, asegurando que no fue ella quien inició la agresión, sino la señora que aparece como víctima en el video.

“O sea, ¿tengo que aguantar que una señora en un ascensor de la nada, por mi forma de vestir, me tire una piña (puñetazo), me insulte, insulte a mi fotógrafo, se ría de mi gato fallecido, burle de esa situación, toda callada? Jamás. No me dejé pegar por un hombre, muchos menos por una mujer que me agrede en todas sus formas”, inició.

Seguidamente, la modelo explicó que fue ella la primera en denunciar el hecho. “Y la primera que la denunció fui yo. Qué raro que la señora se demore 24 horas en hacer su respectiva denuncia y pasar médico legista. No dejaré nunca que nadie me discrimine y me agreda física y psicológicamente”, agregó.

La también exchica reality reveló que lo que más le indignó de la pelea, fue que la señora en cuestión se burlara de la muerte de su gatito, quien era como un hijo para ella. “Si yo no me cuido, no lo hace nadie más. Todos tenemos derecho a defendernos y siempre lo haré. A mi, que me digan o hagan cualquier cosa, pero ¿meterse con mi niño, insultar su muerte, ¿con qué necesidad?”, señaló.

Macarena Gastaldo también cuestionó que los reporteros del programa de Magaly Medina no se comunicaron con ella para recoger su versión y que en el informe que emitido la noche del último viernes no mostraran las fotos de los arañazos que recibió ni el reporte del médico legista que pasó.

“Como les encanta la película, el morbo, eso les vende. Somos personas públicas, sí, pero somos ante todo personas como cualquiera, que se respeta de la misma manera, y por mi parte no dejaría jamás la falta de respeto en ningún aspecto”, finalizó.

Macarena Gastaldo se defiende tras ser captada agrediendo brutalmente a una mujer. (Foto: Composición)

EL VIDEO DE LA AGRESIÓN

La noche del último viernes, el programa “Magaly TV: La Firme” presentó unas imágenes en las que se ve a Macarena Gastaldo golpear brutalmente a una mujer. La ‘Urraca’ aseguró que la influencer queda muy mal parada ya que el video registrado por las cámaras de vigilancia del edificio donde ocurrió el hecho, evidencian que fue ella quien inició la agresión.

“Ella (Macarena) la agarra del cuello, la tira, le coje del cabello y luego alza la pierna y le da una patada en la boca. (…) La mujer se agarra la boca y nariz porque ha recibido un buen patadón de Macarena”, indicó. La presentadora de “Magaly TV: La Firme” condenó el actuar de la ‘gaucha’ y aseguró que nada justifica la violencia.

“Todo acto de violencia es reprochable, lo que veo es una actitud más tranquila de la otra señora, pero nada justifica la violencia de la que hace uso Macarena. ¿Qué pensaba?, que estaba en una cárcel de mujeres. No hay motivo para que le agarre de los pelos, lanzarla al piso y tirarle una patada”, criticó.

