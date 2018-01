Lyn May: la vedette de 66 años que cautiva a los jóvenes por su 'actitud bitch'

Liliana Mendiola Mayanes, conocida por su nombre artístico Lyn May, nació 12 de diciembre de 1952, en Acapulco. Es una vedette y actriz de cine, considerada una de las figuras femeninas más populares del llamado Cine de Ficheras y de la Comedia erótica. Se hizo llamar «La Diosa del Amor» y completó una trayectoria cinematográfica que comprende aproximadamente 100 filmes entre películas realizadas en México y videohomes para televisión.

Durante su infancia, Lyn ayudaba con la economía de la casa vendiendo collares, dulces de tamarindo. A los 6 años, su abuela la mandaba todos los días a Playa Hornos, donde vendía estos y otros souvenirs a los turistas. Tras cumplir 13 años, dejó de ser vendedora ambulante para trabajar como mesera en una lonchería del Mercado Central, ubicado en el barrio de Cuereria. Ahí conoció a su primer esposo, un marino mexicano de 42 años que, deslumbrado por su escultural figura, la pretendió hasta convencerla de viajar con él a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, con la excusa de llevarla a conocer la Basílica de Guadalupe.

De vuelta en Acapulco, empezó a trabajar en el cabaret "El Zorro", como bailarina ago-go. En el recinto desfilaron artistas de la talla de Celia Cruz, Gloria Lasso, Chavela Vargas , Raphael y Julio Alemán.3​ El tiempo transcurrió favorablemente para su hermosura; muy pronto su aspecto comenzó a llamar la atención.

'ACTITUD BITCH'

Lyn May no tiene seguidores: tiene fieles. La mayoría de ellos son jóvenes. Ella, a quien la han tildado de fea y vieja, ha dicho: "Me interesa enseñarles a que tengan una actitud bitch ante la vida, que no hagan caso a nadie". Hace unos meses reveló a medios de comunicación que le gusta el trabajo del cantante colombiano Maluma , y que quisiera tener sexo con él. Pese a la diferencia de edades, Lyn May dijo sentirse atraída por el físico del cantante de tan sólo 23 años de edad. “Quiero verlo para que me haga una canción que diga: Maluma quiere a Lyn May o Maluma quiere con Lyn May. Me encanta Maluma, le mando un beso, Maluma te quiero”, señaló la vedette.



También se presentó en la discoteca gay Missa, en el Centro de Monterrey, junto a 'La Tigresa del Oriente'. Entre tema y tema La Tigresa se dejó querer y hasta le regaló a sus fans guantes con textura de leopardo.