Luisana Lopilato: "Los años pasaron, pero yo me siento una niña por dentro” [ENTREVISTA]

De ser la adolescente mimada en telenovelas como Rebelde way, la actriz argentina Luisana Lopilato ahora asume la madurez profesional en nuevas producciones, como la película Perdida, en la que interpreta a una aguerrida policía dispuesta a todo para encontrar a su amiga desaparecida.

Regresas a Lima después de 10 años. ¿Es cierto que te llamaron la atención varios detalles de la ciudad en este retorno?



Sí. Son 10 años sin venir, pero ya estoy acá y muy contenta porque la gente siempre me ha recibido con mucho cariño. Nunca tuve un recuerdo tan lindo como el que tengo ahora. Las calles están muy limpias y vi la ciudad bastante bien y muy moderna. Está bien que se avance y nuestro arte también, y que se tenga más posibilidad de hacer más coproducciones en el cine.

En la película Perdida interpretas a la policía ‘Pipa’ y con este papel me hiciste olvidar tu etapa de niña y adolescente que empezó en series y telenovelas de la productora argentina Cris Morena.



Sí, es una película que, además de ser un thriller, creo que todos los personajes están contados con mucha verdad y mucho sentimiento. Tiene mucho suspenso y no deja de ser una película que busca concientizar a las personas. ‘Pipa’ es una mujer policía que busca a su amiga que está desaparecida desde hace 14 años. Tiene la posibilidad de reabrir el caso para empezar una búsqueda que resulta terrible (por todo lo que descubre). No va a parar hasta encontrarla.

Me parece que es el personaje más exigente que te ha tocado.



Sí, es exigente y tuve que aprender el manejo de armas para poder hacer el personaje de ‘Pipa’. Es una coproducción de Perú, España y Argentina y se nota la calidad del material cuando vas a ver la película. Está basada en la novela Cornelia que escribió la periodista argentina Florencia Etcheves.

La trata de personas es un mal que está creciendo mucho en Latinoamérica. ¿Eso está reflejado en la cinta?



La película cuenta lo que más o menos se puede contar y lo que es por afuera una trata de personas. No va tan a profundidad, ya que, por lo que he escuchado, Florencia Etcheves (la escritora) estuvo en conexión todo el tiempo con psicólogos, familiares y chicas que han pasado por la trata de personas. Es lo que se puede contar de la película y no es la realidad.

Pero la película también deja mensajes en los subtextos como “nunca dejes de buscar”.



Sí, la película envía mensajes y te deja pensando. No hay que olvidar que es una ficción, que la historia es una ficción y el movimiento, de lo que pasa en la película, tiene bastante símil con lo que sucede en la vida real.

¿Cómo definirías al actor peruano Carlos Alcántara, con quien alternaste en algunas escenas en el rodaje, ya que él hace un personaje muy distinto al interpretar a un asesino?



Es un gran actor y una gran persona. Tiene una familia hermosa y es un gran compañero. A la hora de grabar en el set te ayuda muchísimo. Es increíble estar en una coproducción que te da la posibilidad continuamente de trabajar con directores y actores de otros países.

El cine peruano recién se está posicionando en el gusto del público a diferencia de décadas anteriores.



Tiene que ser así. La verdad es que hace mucho tiempo que no venía al Perú y encontrarme con algo así es muy lindo.

He seguido tu carrera y has hecho personajes muy diferentes. ¿Queda algo en ti de aquellos tiempos en que empezaste en la actuación siendo apenas una niña?



Los años pasaron, pero yo me siento una niña por dentro. A veces con los años viene la madurez y vas eligiendo proyectos y cosas diferentes tanto a nivel profesional como en lo personal.

Se demostró con el director mexicano Guillermo del Toro que los latinoamericanos pueden seguir triunfando en Hollywood. ¿Ambicionas llegar a ese mercado cinematográfico?



Por el momento se viene un bebé nuevo (tiene siete meses de embarazo), hay que pensar un poco en la familia y después será paso a paso. Como actriz tengo ambiciones de trabajar con Ricardo Darín y un montón de actores como Julio Chávez. Quiero tener la experiencia de viajar a otros países, trabajar y hacer buenas historias.

Fuiste parte del fenómeno de la telenovela argentina Rebelde way, de la cual se hicieron versiones en otros países. ¿Qué significó para ti haber iniciado ese movimiento juvenil?



Fue parte de mi vida, de mi crecimiento actoral y de mis gustos. Fue parte de mis comienzos y lo recuerdo con mucho cariño.

Estás embarazada de una mujercita y finalmente podrás verte reflejada en ella luego de haber tenido dos hijos varones. ¿Es lo que buscabas?



La verdad es que estoy muy contenta. Ya venía de tener dos hijos varoncitos y tenía ganas de tener una nena. Pero si se venía otro varón, hubiese estado muy bien también. Soy mamá y siempre sentí que soy mamá de varones, así que cuando me enteré que sería una nena me quedé sorprendida. Yo me esperaba otro varón.

He visto en varios reportajes la simplicidad que muestras en tu matrimonio con el cantante canadiense Michael Bublé. ¿Crees que eso colabora con el éxito para mantener una familia unida?



Yo creo que el éxito va por lo que uno piensa que es el éxito. Para mi es mi familia, ese es el éxito. Este es un momento que hay que disfrutar (la faceta artística), pero se termina y después cada uno vuelve a su casa. No hay que olvidarse de eso.

Pusiste en práctica tu fe tras la enfermedad de tu hijo Noah y luego de la tempestad vino la calma.



¡Claro que sí! Tengo mucha fe.

AUTOFICHA

- “Soy Luisana Loreley Lopilato y nací el 18 de mayo de 1987 en Buenos Aires (Argentina). Mis padres son Eduardo y Beatriz Lopilato y mi esposo es el cantante Michael Bublé (desde el año 2011). Mis hijos son Noah y Elías

Bublé Lopilato y estoy en mi séptimo mes de embarazo. Tendré una hija mujer”.

- “Trato de mantener las tradiciones argentinas en Canadá (país donde reside) en cuanto a la comida. Mi mamá siempre me envía condimentos, masas e ingredientes para preparar comida argentina. También mantengo mi pasión por el equipo de fútbol River Plate”.

- “Me encantaría retomar la música, pero por ahora quiero descansar luego de promocionar la película Perdida en Argentina y Perú. Voy a dedicarme netamente a la maternidad y no está en mis planes próximos retomar la música. Lo que quiero es seguir creciendo más adelante en el cine”.