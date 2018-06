Un nuevo capítulo de ' Luis Miguel, la serie ' está por estrenarse y, de acuerdo a algunos adelantos, revelaría el paradero de Marcela Basteri , la desaparecida madre del cantante.

Esto ha provocado que de sus seguidores hablen en torno a su relación, a los maltratos que recibió por parte de Luisito Rey y a los temas que le dedicó. Aunque muchos creían que el sencillo 'Tengo todo excepto a ti' estaba inspirado en su progenitora, fue el 'Sol de México' quien lo desminitió hace algunos años.

En una entrevista que brindó en 1994 a la revista 'Eres', 'Luimi' contó que el tema 'Yo sé que volverás' , escrito por Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero, es el único de su repertorio que le ha dedicado.

"Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí", dijo entonces.

"Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", agregó.