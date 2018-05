¿Luis Miguel tuvo una relación paralela con Alejandra Guzmán y Stephanie Salas? [VIDEO]

El lanzamiento de ‘ Luis Miguel, la serie ’ por parte de Netflix ha destapado muchos eventos tristes, alegres, secretos y polémicos de la vida del cantante mexicano.

Uno de ellos es la relación paralela que mantuvo con la reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán y la madre de su primogénita, Stephanie Salas .

Claudia de Icaza , autora de la biografía no autorizada de Luis Miguel , aseguró, en una entrevista para el programa 'Sin filtro: Especial Luis Miguel', que el cantante habría mantenido una relación con Alejandra y Stephanie “al mismo tiempo”.

"Eran unos adolescentes que ‘brincoteaban’ todo el día y se les chispoteó. Porque no dijeron un día 'vamos a procrear una niña hermosa', pues no, y fue sorpresa para los dos, y no era un noviazgo, perdón pero no fue un noviazgo, a mí que me enseñen una foto de ellos juntos. Si Luis Miguel se aventaba un viaje con Stephanie y luego regresaba y se llevaba a Alejandra Guzmán, ósea eso no era serio, anduvo con las dos al mismo tiempo", señaló Claudia .