Desde siempre, a Luis Miguel se le han adjudicado desde parejas hasta hijos, algo que luego se ha demostrado eran rumores falsos. Sin embargo, esta vez se han viralizado imágenes de una joven que para muchos podría ser la hija de el divo mexicano debido a su parecido físico y a su vena artística.

Se trata de Milagros Pabón, una venezolana de 25 años, así lo deslizó la reportera de espectáculos Jacqueline Martínez. Según la periodista, una mujer cercana a la joven le indicó que la supuesta hija acaba de enterarse de quién es su padre.

“Ella es Milagros, es venezolana y tiene 25 años. Es graduada de la universidad en Venezuela, es Licenciada en Comunicación Social, vive en Miami y es la ‘supuesta hija’ no reconocida de Luis Miguel. Sabemos y sí tenemos muy claro que esto va a ser un poco imposible que se llegue a confirmar dado que Luis Miguel es una persona que jamás desmiente ni confirma nada”, se lee en la publicación.

“Tiene fotos de su mamá y el cantante. Digo supuesta porque no se puede confirmar, y entre esas pláticas un tercero vino y me mostró esta foto y otras, me platicó un poco del contexto. La mamá de la chava falleció hace tiempo; la señora le contó a Milagros (ella ) cómo conoció y sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel”, añade Martínez.

La madre de Milagros habría mantenido un romance con el ‘Sol de México’ durante varios meses. Sin embargo, no se aclara si la relación se desarrolló en Venezuela. Actualmente, la joven vive en Miami y demuestra su talento en la música.

Algunas fotos de la joven:

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL?

Su primera hija nació es Michelle Salas, nacida de su relación con Stephanie Salas, hija de la actriz Sylvia Pasquel. También tiene dos hijos con Aracely Arámbula: Miguel y Daniel, quienes son adolescentes.

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007, por lo que actualmente tiene 14 años. Es el primogénito de la pareja y el que más pudo disfrutar de sus padres juntos.

