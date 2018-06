Cada vez más emocionante y reveladora. El capítulo 9 de 'Luis Miguel, la serie' se estrenó el pasado fin de semana y dejó amplio material por comentar. La producción original de Netflix no deja de enganchar al público que quiere saber más sobre la vida del 'Sol de México'.

Este episodio ofreció una nueva teoría sobre la desaparición de Marcela , madre de Luis Miguel. También mostró el amorío que sostuvo Issabela Camil , una de las ex parejas del cantante, con 'Fede' . Esto es todo lo que pasó en el capítulo 9 .

DISTANCIAMIENTO CON LA PRENSA

La polémica entrevista entre la periodista Cynthia Casas y Luisito Rey , en donde se tergiversó varias declaraciones del padre de Luis Miguel , generó la incomodidad del cantante. Junto con su representante Hugo López , ofrece una conferencia de prensa y le dice a la prensa que deje de meterse en su vida, además de anunciar represalias legales contra los medios. " La realidad es que algunos acá mienten para vender. Otros hacen su trabajo con respeto y profesionalismo . No voy a poner en riesgo mi vida privada para tratar de identificarlos", dijo 'Luismi' en 1989.



LUIS REY HABLA SOBRE MARCELA

Una investigadora profesional, contratada por Luis Miguel , viaja a España para interrogar a Luisito Rey . El padre del artista contó que ya no tenía una relación con Marcela , y que ella había ido a Matas para buscar a su hijo, pero este no se encontraba por su participación en el Grammy y Viña del Mar . En este lugar, el último donde se la vio, Marcela acordó en moverse hasta Chile para encontrar a Luis Miguel . Los primos de Luisito fueron los último en verla. Luego de la charla, la investigadora le manda una foto de su madre por fax a 'Micky', quien estaría en un psiquiátrico en Las Canarias .



EL DOLOR DE MARCELA

Marcela quedó deprimida después de dar a luz a Sergio en 1984. Ella cuenta que fue abandonada en un orfanato a los dos años y que conoció a su padre recién a los 11. Luisito le recomienda un especialista para tratarla y que tome pastilla, un "ansiolítico fuerte".



LUCERO Y ADELA ENTRAN A LA HISTORIA

Luis Miguel graba la cinta 'Fiebre de amor' junto con Lucero en el año 1984. El cantante no estaba muy a gusto porque lo obligan a hacer 'playback'. Luego reescriben las canciones y las vuelven más graves acordes con su voz y lo complacen. Cinco años más tarde, el ' Sol de México' compra una casa al lado de su 'tío' Jaime y Erika, con la que no se veía hace un tiempo. En una visita, le presentan a Adela Noriega con quien sostiene un romance del que no se había comentado.



LUISITO REY AL DESCUBIERTO

El padre de Luis Miguel , con los ánimos de que su empresa Rey Music crezca, descubre una buena voz pero no era fotogénico. Entonces, contrata a 'Bosco', un joven apuesto para que haga el 'playback' en su lugar. En el estudio todos quedan contentos. Sin embargo, la alegría no duró mucho cuando 'Bosco' decide cantar a capela y pone al descubierto la mentira de Luisito Rey .