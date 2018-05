El actor Diego Boneta interpreta al cantante Luis Miguel en la producción de Netflix ‘ Luis Miguel, la serie ’ y se animó a contar cómo reaccionó el ‘Sol de México’ cuando lo vio por primera vez caracterizándolo.

“Después del cameo que fue la primera vez que me vio en personaje me dijo si yo tenía más escenas para que él viera... Y le enseñé parte de un video y tomó mi teléfono, me dijo: ‘este soy yo’. Nos abrazamos y tuvimos un momento muy especial”, contó Diego Boneta en una entrevista para ‘Mamás Latinas’ de Telemundo.

El actor mexicano señaló que tras grabar esta serie comprendió por qué Luisito Rey hizo trabajar desde pequeño a su hijo, Luis Miguel .

“Algo que es impresionante y que está en esta ‘bio’, es como Luis Rey a los 9 años ya estaba solo en Argentina con una mujer que lo estaba manejando y que lo estaba explotando. Y como mucho del por qué (Luisito) hizo lo que hizo fue porque lo vivió. Es todo lo que su padre sabía (hacer), lo que también es durísimo”, contó el actor.