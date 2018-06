A la actriz Aracely Arámbula no le hace ninguna gracia la posibilidad de aparecer en la serie biográfica de su ex pareja Luis Miguel con quien tuvo dos hijos, Daniel y Miguel Basteri .

La ex pareja del ‘Sol de México’ dio estas declaraciones en una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ y aclaró que no le gustaría aparecer en dicha producción de Netflix .

“Lo único que tengo que decir al respecto es que, a mí no me gustaría salir en la serie. Yo solo quiero enfocarme en mis compromisos, en mis cosas, a mí nadie me ha hablado de la serie”, expresó Aracely .

“Mi nombre no puede salir porque debe tener la autorización de la oficina de mi agente, en algún momento se tocará ese tema, pero ahorita no me interesa hablar de al respecto", añadió.

Hace un par de semanas, Arámbula también fue consultada sobre la serie de Luis Miguel y ella señaló que esperaba que le fuera bien para que el cantante pueda cumplir con la manutención de sus hijos.