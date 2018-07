Terminó la primera temporada de ' Luis Miguel, la serie ' y los fanáticos del ' Sol de México ' han quedado encantados con los pormenores revelados por la exitosa producción autobiográfica.

No obstante, varias personas cercanas al cantante nacionalizado mexicano han sido enfáticas en resaltar que existe mucho de fantasía en el producto de Netflix y Telemundo .

En ese sentido, se han generado una serie de cuestionamientos sobre el personaje de Luisito Rey , el fallecido padre de ' Luismi ', quien es el principal antagonista de la serie.

De acuerdo a la trama, ' Micky ' fue muy ajeno a la gravedad de la salud de su padre, quien estaba agonizando de muerte. Tras una presentación, decide volar a España al encuentro de su progenitor, mas no por preocupación en su persona, sino para saber qué fue lo que realmente pasó con su madre

A pesar que la producción resalta que el artista solo fue al lecho de muerte del español para saber de Marcela Basteri, la realidad es otra.

Gabriel Piko, fotógrafo argentino, que entonces trabajaba para la editorial Atlántida desde Europa, fue uno de los testigos de aquellas horas difíciles para Luis Miguel.

"Llego a España y al poco tiempo me llama un histórico corresponsal de la editorial. Me dice: 'Tengo un laburo para vos, está internado el padre de Luis Miguel'. [...] Lo encontramos a través de la red pública en un hospital muy lejano, cerca del aeropuerto. Me fui para allá y no había nadie. El hombre estaba completamente solo en terapia intensiva, todo enchufado", señaló el hombre de prensa a Infobae .

Para el cantante, todo fue desconsuelo al llegar al humilde nosocomio: su padre ya estaba inconsciente, por lo que fue imposible cruzar con él alguna palabra.

"Le tocó las manos. Lo miró fijo. Le acomodó el pelo. Le dio un beso en la frente. Y estalló: '¿Qué pasó, papá, qué pasó?' [...] Estaban padre e hijo solos por primera vez en mucho tiempo. Pero esa soledad resultó inútil. Ya nada podía decirle. Su padre ya nada podía escuchar. Las disculpas no habían llegado a tiempo. El rostro de Luis Miguel se llenó de lágrimas, sólo pudo gritar: '¡No puede ser, no puede ser'!, preguntaba. Como respuesta, el silencio", señaló revista Gente en su edición del 17 de diciembre de 1992.

Piko reveló que, como lo encontró ahí y era una de las pocas personas que estaban, 'Luismi' pensó que era un amigo de su padre.

"Cuando él sale de verlo en el hospital, sale quebrado. Estaba completamente dado vuelta. Estaba fuera de sí, fuera de la realidad, era un ente. Incluso me ve ahí y me abraza, llorando. Me dice: '¿Cómo no me llamaron antes, cómo no me avisaron que mi papá estaba en un hospital? Les hubiera mandado plata para que lo llevaran a la mejor clínica", asevera el fotógrafo.

De esta manera, se puede confirmar que el adiós de 'Micky' a Luisito Rey fue muy distinto al que intentó recrear la popular serie.

"Luis Miguel estuvo al lado de su padre, hasta el último minuto. Los malos momentos vividos en el pasado no fuero suficientes para borrar el cariño que en el fondo sentía por su padre. Vencido por lo inevitable, se abrazó a Alejandro (su hermano) y lloró. Perdió esa fuerza aparente que lo muestra siempre entero", detalló la revista argentina Caras, en su edición del 17 de diciembre de 1992.