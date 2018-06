Su debut estuvo cargado de una avalancha de burlas y críticas. Corina Acosta, la joven actriz que da vida a 'Lucerito' en la bioserie de Luis Miguel , se convirtió en tendencia en redes sociales tras la emisión del noveno capítulo de la exitosa producción de Netflix .

De acuerdo a diversas opiniones de los usuarios, Acosta no se parece en nada a la actriz y conductora mexicana. Es más: para dar vida a la 'Novia de América' era necesario que platique con ella; sin embargo, nunca lo logró.

"No pude, pero me puse a ver la película 'Fiebre de amor' como unas 30 veces. También vi entrevistas para fijarme en la forma en que hablaba, en sus movimientos –era súper coqueta– y en esa chispita que existía entre ella y Luis Miguel" , ha contado la novel artista.

Pese a que señaló haber entregado todo su esfuerzo en este protagónico, las plataformas sociales no perdonaron y se burlaron de su apariencia. Con todo, la joven —que saltó a la fama en el concurso musical 'La Voz Kids'— prefirió mantenerse al margen y hacer oídos sordos.

"Lucerito de Luis Miguel: LaSerie se parece más a Gloria Trevi que a la verdadera Lucero", "Yo que Lucerito demando a Netflix", "Yo recuerdo que Lucerito era bonita, no manches", son algunos comentarios que vienen circulando en Twitter .

La Lucerito de #LuisMiguelLaSerie se parece más a Gloria Trevi que a la verdadera Lucero 😂

PD: #ElpeorPadreDelMundo Luisito Rey como cada Domingo pic.twitter.com/K5lKRkwfqf — Jorge Ą̴̡̧̮͕͙̲̟͕̲̟͉͜lberto (@albertojorge94) 18 de junio de 2018

Yo que la Lucerito demando a Netflix. pic.twitter.com/9Bo5a2qcLY — gab (@gabrielbin) 18 de junio de 2018