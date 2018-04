Nuevas revelaciones en torno a la vida de Luis Miguel , cuya serie viene emitiéndose a través de Netflix . A través del segundo episodio se supo que el cantante mexicano exigió a su padre un dueto con el propio Michael Jackson para comprometerse a protagonizar su película.

Según la producción, Luis Miguel quería grabar con el 'Rey del Pop' que, en 1987, se encontraba en la cima de su fama gracias a canciones como 'Thriller' y 'Bad'. Entonces, su progenitor, Luisito Rey, intentó conseguir el acuerdo con fines a lograr que su hijo cumpla con rodar la película y grabar comerciales.

Sin embargo, el deseo de 'El Sol de México' no se hizo realidad ya que el promotor del artista estadounidense para América Latina, Hugo López, generaba celos en el padre del cantante. Y no se equivocaba ya que López se convirtió, tiempo después, el manager de 'Luismi'.

Hasta el momento, el único nexo entre Luis Miguel y Michael Jackson es la canción 'Será que no me amas', cover en español que hizo el azteca de 'Blame it on the Boggie', éxito de los Jackson 5.