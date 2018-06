Antes que pueda ser revelado en ' Luis Miguel, la serie ', Verónica del Castillo reveló al diario Reforma que su hermana, Kate del Castillo , tuvo una fugaz relación con 'Luismi'.

“Mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas... A Kate le daba como mucha pena salir con Luis Miguel (por eso la acompañaba), además de que mis papás no la dejarían si no iba yo; éramos muy chavitas”, señaló.

De acuerdo a la hermana de la actriz mexicana, ' Micky ' solía invitarlas a ella y a Kate a reuiones , pero que estas eran estrictamente privadas.

"Llegamos a ir con Luis Miguel al Baby`O en Acapulco, pero también a restaurantes. Se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate, Luis Miguel y yo", precisó.

Verónica del Castillo incluso dio a conocer una divertida anécdota junto al ' Sol de México '.

“(Una vez) me subí en un jet ski con Luis Miguel, le agarré las 'carnes' y se rompió el manubrio. Llegan dos guaruras, y ya ahí nos ayudaron y nos regresamos. Me duró cinco minutos el gusto de abrazar y agarrar a Luis Miguel”, agregó.

Sobre la serie de Luis Miguel , la hermana de la popular ' Reina del Sur ' dijo lo siguiente: “'Luismi' es un caballero, es un amor de hombre, de persona. Es un encanto, lo están retratando muy bien en la serie, para mí es un flashback de mi infancia, de mis amistades, de los lugares donde yo salía”.