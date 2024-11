Luis Miguel regresa a los escenarios pese a sufrir fuerte neumonía

Tras una serie de complicaciones de salud, Luis Miguel se encuentra listo para retomar su gira en México con un concierto programado para el próximo 2 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien detalló que el cantante fue diagnosticado con neumonía luego de contraer COVID-19.

Esta situación llevó al “Sol de México” a cancelar varias presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Pachuca, Querétaro e Irapuato.

Infante señaló que Luis Miguel ha enfrentado episodios de COVID-19 en al menos cuatro ocasiones, y en esta ocasión su estado de salud se deterioró tanto que tuvo que recibir antibióticos por vía intravenosa.

Sin embargo, aunque aún no hay fechas confirmadas para la reprogramación de los conciertos cancelados, el empresario encargado de la gira aseguró que el show en Puebla en el Estadio Hermanos Serdán se realizará según lo previsto.

“Está confirmado, me lo dijo el empresario, que regresa este sábado 2 de noviembre a Puebla. El concierto que tiene en Puebla sí lo realizará (...) así que no cancelen, no regresen los boletos en Puebla; los otros conciertos se van a reprogramar”, señaló Infante.

