Horarios, ingresos, y recomendaciones para el show de Luis Miguel en Lima

Después de seis años, el cantante mexicano Luis Miguel regresará a nuestro país para presentarse ante más de 20 mil persona este domingo 10 de marzo en el Jockey Club del Perú.

Las entradas se encuentran agotadas y los seguidores están ansiosos por ver a su ídolo, el 'Sol de México'.

Así que se debe tener en cuenta las recomendaciones para el tan esperado concierto de Luis Miguel:

Los horarios para el show en Lima son:

06.30 p.m. – Apertura de puertas

09.00 p.m. – Inicio del concierto de Luis Miguel

El ingreso peatonal será por la puerta 1A (Av. Panamericana Sur) y puerta 3 (Av. Dervy). Los vehículos entrarán por la puerta 1 (Av. Javier Prado) y puerta 4 (Av. Dervy) yse habilitarán 700 estacionamientos para autos con un costo adicional.

Está prohibido el ingreso de cámaras profesionales, selfie sticks, mochilas, punteros láser, carpas, fuegos artificiales, armas, alimentos y bebidas.

Este es el setlist del concierto de Luis Miguel en Santiago de Chile del pasado 23 de febrero.

-Si te vas

-Tú sólo tú

-Amor, amor, amor

-Devuélveme el amor

-Suave

-Por debajo de la mesa

-No sé tú

-Un hombre busca una mujer

-Cuestión de piel

-Oro de ley

-Culpable o no

-Te necesito

-Amante del amor

-Más allá de todo

-Fría como el viento

-Tengo todo excepto a ti

-Entrégate

-Hasta que me olvides

-O tú o ninguna

-No me puedes dejar así

-Palabra de honor

-La incondicional

-Separados

-Directo al corazón

-1 + 1 = 2 enamorados

-Tú y yo

-La barca

-La mentira

-Contigo en la distancia

-Historia de un amor

-Será que no me amas

-Decídete

-Los muchachos de hoy

-Ahora te puedes marchar

-La chica del bikini azul

-Isabel

-Cuando calienta el sol

TE PUEDE INTERESAR: