¡Increíble! La vida del cantante mexicano Luis Miguel es un constante misterio y en esto días surgió el rumor de que hace más de 30 años tuvo un hijo con la actriz Lucía Méndez.

La versión la sostiene el propio tío del artista, Vicente Gallego, quien aseguró que su hermano y padre del cantante, Luisito Rey, le contó que su hijo embarazó a la célebre actriz azteca.

Ante estás declaraciones se desataron las especulaciones de que el hijo de ambos sería Pedro Antonio Torres. Sin embargo la actriz, a través de su publicista, lo niega y asegura que el padre es Pedro Torres.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

El cantante Luis Miguel conoció a la actriz Lucía Méndez durante el festival Acapulco 1987.

Tras un par de salidas habrían comenzado un romance sin importarle la diferencia de edad, ya que en ese entonces Lucía tenía 30 años y el ‘Sol de México’ 17 años.

Pese a que ambos se esforzaron en mantener su amorío, la pareja solamente duró unos meses.

"Resulta que (Luis Miguel) tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo respeto y humildad lo digo, a mis 30 años estaba en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos. Fue una atracción mutua, él era muy bello y yo no estaba tan fea (...) Me dijo que tenía 20, yo le creí y resulta que realmente tenía 17, claro que pudo haber sido un delito”, dijo Lucía Méndez en una entrevista para De primera mano.

En esa misma entrevista, también negó que el intérprete de “Cuando calienta el sol” hubiera perdido su virginidad con Mariana Yazbek a los 17 años: “¡Ay, por favor! ¿Conmigo perdió la virginidad? ¡Nombre! Siento comunicarte que Luis Miguel a los 17 ya la había perdido hace mucho tiempo atrás”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Yahaira Plasencia asegura que ella no contagió a Jefferson Farfán de coronavirus. (Video: Instagram)