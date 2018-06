Luis Ángel Gómez Jaramillo: “La película 'Coco' cambió mi vida”

Desde México , el cantante y actor Luis Ángel Gómez Jaramillo (13) nos habló sobre su participación en la película animada Coco –en la que prestó su voz al niño ‘Miguel’– y los conciertos que ofrecerá en Lima, Cusco y Arequipa.

Harás una pequeña gira por Perú, ¿cómo te sientes?

Me siento muy contento. El 30 de junio estaré en Arequipa, el 1 de julio en Cusco y el 6 de julio en el Parque de la Exposición de Lima. Me emociona ir con mis mariachis en vivo, disfrutar mucho con la gente, bailando, riendo, cantando y muchas cosas más.

¿Qué novedades presentarás en el espectáculo?

Voy a presentar lo mejor de mis temas. Interpretaré el tema que hice para el Mundial (“Vamos al Mundial”), así como las canciones de Coco, como “Recuérdame”.

¿Qué expectativas tienes por el cariño del público?

Ahora estamos de gira por varios países. Espero que la gente me reciba bien, les encante mi voz y cómo canto.

Hablando de Coco, ¿cómo fue para ti prestarle la voz al personaje de ‘Miguel’?

Me puse muy contento de ponerle la voz a ‘Miguel’ y de participar con grandes artistas como Gael García y Marco Antonio Solís que me enseñaron mucho. Gael fue como un maestro para mí.

¿De qué manera te influenció Gael García en las grabaciones de la película?

Me ayudó mucho. Me dio tips para el canto y la actuación que me sirvieron al momento de grabar. Estoy agradecido por haber compartido un proyecto tan padre con grandes artistas de talla internacional. Eso me ayudará a crecer.

¿Piensas que, gracias a tu participación en la película, se revalorizó la música mexicana y también las rancheras?

Sí. Me sentí muy contento de representar la música regional mexicana, hacer conocer nuestras canciones y llevar mi música a varias partes del mundo, como Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.

La cinta Coco hizo historia en el cine a nivel mundial. ¿Esperabas que tenga esa buena aceptación?

Sí. Hay muchas personas que se identifican con los personajes de ‘Coco’ e hicimos la película con mucho cariño para que la gente la disfrute y se identifique con una bonita historia.

¿Te identificas con el personaje de ‘Miguel’?

Sí. A mis hermanos mexicanos les gusta cantar mucho y, como pasa en la película, lo más importante es la familia. Ellos siempre estuvieron detrás de mí apoyándome. ‘Miguel’ se parece a mí por la unión familiar y por las ganas de cantar siempre.

¿Sientes que cambió tu vida luego de interpretarlo?

Sí, definitivamente ‘Coco’ cambió mi vida. Yo creo que el gran cambio ha sido por los viajes y que están sucediendo más que antes. Solo viajábamos por los lugares de México, pero ahora estamos yendo a otros países.

¿Qué te pareció que Coco ganara el premio Oscar a mejor película animada?

Me dejó encantado. Fue un lindo premio para una película que cuenta una historia familiar. Fue merecido. Es el proyecto más grande de mi carrera hasta el momento. Ganar un Oscar es algo que toda persona sueña, así que ahora debemos seguir creciendo en producciones y en la música.

¿Crees que el Perú debe realizar un filme animado de nuestras tradiciones, tal como hizo Coco?

Sí. Todos los países tienen sus tradiciones y pueden mostrar grandes cosas.

Te iniciaste a los siete años en los realities Pequeños gigantes y La Voz Kids de México. ¿Qué tanto influenciaron en tu carrera?

Fueron experiencias maravillosas. Conocí niños talentosos, productores y artistas como Mijares, Maluma y Emmanuel. Estoy viviendo un sueño con la música.