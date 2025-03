Luigui Carbajal responde a acusaciones de Ricky Trevitazzo: "El vigente soy yo"

El enfrentamiento entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo ha escalado a nuevos niveles, luego de que Trevitazzo revelara públicamente el monto de dinero que desencadenó su disputa.

Carbajal, visiblemente molesto, ha negado rotundamente las acusaciones y ha afirmado que, lejos de aprovecharse de su excompañero, siempre lo apoyó en su carrera y en su presencia en redes sociales.

En declaraciones para el programa 'América Hoy', Carbajal enfatizó que su carrera siempre ha gozado de vigencia, mientras que Trevitazzo se encontraba "abandonado" en el ámbito público. "El vigente soy yo", declaró Carbajal, añadiendo que fue él quien impulsó el crecimiento de las redes sociales de Trevitazzo y trabajó para mejorar su imagen pública.

Además, afirmó haberle brindado oportunidades laborales de manera constante.

Carbajal ha dejado claro que no está dispuesto a reconciliarse con Trevitazzo a menos que este último ofrezca disculpas públicas por las declaraciones que considera difamatorias. "Si él no me pide disculpas por todo, yo no me siento a conversar", afirmó en el programa 'Amor y Fuego'.

El cantante se mostró indignado por las acusaciones de engaño financiero, especialmente considerando su relación de socios.

Carbajal también abordó las acusaciones sobre la gestión de las finanzas del concierto de reencuentro de Skándalo, asegurando que las cuentas fueron manejadas con total transparencia. En cuanto a la posibilidad de una futura amistad con Trevitazzo, Carbajal fue tajante: "No, yo estoy tranquilo".

