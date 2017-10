Luigui Carbajal confesó ser testigo de la agresión de 'Clavito' a su pareja [VIDEO]

Rompió su silencio y reapareció para contarlo todo. Tras ser expulsado de la agrupación 'Clavito y su chela', el cantante Luigui Carbajal prefirió no hablar de la supuesta acusación sexual a Andrea Fonseca, bailarina y pareja de Robert Muñoz, hasta ahora.



Luigui aseguró haber sido testigo de las agresiones en contra de la bailarina e incluso contó que por intervenir en la pelea recibió algunos golpes.

"Me he mantenido al margen por lo menos un mes desde la acusación. No he salido porque he tenido la esperanza que se pueda retractar. ¿Si fui testigo de las agresiones a Andrea Fonseca? Yo estuve ahí, yo la defendí y por eso me molestó, me indignó que ella diera esas acusaciones en mi contra", senaló Luigui a 'Espectáculos' de Latina.

"Cuando él ('Clavito') comete esas agresiones ella se defiende y ahí es que yo me metí, parecía una pelea de hombres. Obviamente la otra persona fue la que comenzó, pero creo que le ganó un poco el tema de la ebriedad", agregó.

Asimismo, el cantante y animador se defendió de las acusaciones y los presuntos mensajes que Andrea Fonseca mostró. Afirmó que sus mensajes fueron descontextualizados.

"Cuando pasa todo yo me retiré del lugar donde estaba y me metí a mi habitación. A los 20 minutos Andrea me llama por teléfono y me dice: “No sé que hacer”, le digo que se vaya a Lima y, justamente, ese mensaje es el que le mandé, y le decía: “Bañate y vamos a Lima”, porque estábamos en una ciudad a dos horas de Arequipa. Por eso es que ella utiliza ese mensaje. Yo le ayudé. Yo le guardé sus cosas a Andrea en mi habitación, ella bajó y conversamos. Al callar uno es cómplice", señaló Luigui Carbajal.