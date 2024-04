La ahora abogada Lucy Cabrera no guarda un buen recuerdo de Tula Rodríguez -con quien trabajó en el elenco de Jorge Benavides- calificándola ahora “de mala compañera”.

Cabrera, que formó una carrera como actriz cómica en los noventa, señaló que Tula “inventaba cosas” en su afán de “sobresalir”.

“Con Tula (no volvería a trabajar) porque en la época en la que trabajamos juntas en JB no fue buena compañera. Tenía una forma de ser bastante especial y quería hacerse amigas de los más ‘pesados’”, manifestó la actriz cómica a Trome.

Y agregó: “No me agradaba su forma de ser y empezó a inventar cosas. Dijo que había dos bandos, el de ella y el mío (...) Inventó que habíamos ido al programa de la ‘Movida’ y que casi nos agarramos a golpes, que nos habían tenido que separar. Eso fue mentira, simplemente tenía ansias de sobresalir, de titulares”.

De otro lado, Cabrera dijo que Tula le confesó que nunca interferiría en un matrimonio.

“Se metió con mi hijo, dijo: ‘Yo no me metería con una señora que me lleva seis años de diferencia y jamás haría lo de ella, tener un hijo sin padre y menos meterme con un hombre casado’, eso dijo en su momento antes de tener a su hijita”.





Tula y la pelea con Mariella Zanetti

Durante una reveladora entrevista en el programa ‘Estás en Todas’, la reconocida actriz Mariella Zanetti abrió su corazón para compartir una pelea que vivió con su amiga cercana, Tula Rodríguez.

Zanetti recordó que siempre ha enfrentado disputas menores, pero una pelea en particular quedó grabada en su memoria. La tensión surgió cuando Tula no estuvo de acuerdo con la relación de Zanetti con un hombre.

La actriz relató que un día salieron juntas a una discoteca y se encontraron con el hombre en cuestión. Ante esta situación, Zanetti decidió marcharse con él, pero Tula se opuso rotundamente debido al resentimiento que sentía hacia el ex de Zanetti.

“Ellos se odiaban. Tula no me dejaba irme con él, pero al final me fui con él, ya que mi amiga no me dejaba en paz”, reveló Zanetti durante la entrevista.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis