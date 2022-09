En una entretenida entrevista al canal de YouTube ‘Moloko Podcast’, el chef Luciano Mazzetti y creador del blog ‘Viaja y prueba’, admitió que en la cocina de un restaurante peruano se puede tener un ambiente “violento”, como el que se ve en los programas de televisión del chef Gordon Ramsay.

“Yo soy super fanático de Gordon Ramsay. Es un crack, un capo, pero también tiene una personalidad bastante particular. En tu experiencia chambeando en restaurantes ¿hay muchos Gordon Ramsay en el Perú?”, le consultó el conductor Hugo Lezama a Mazzetti.

Además, contó una anécdota para poner en contexto su consulta: “A mí me han contado, no puedo decir el nombre del restaurante, de un pata que probó la comida y le tiró a la subchef el plato, si ella no se agachaba le caía el plato”.

A lo que el chef Mazzetti respondió: “Sí, es un ambiente, sobre todo antes, bastante violento. Yo he sido en algún momento un h... que ha puteado, que ha carajeado mucho en la cocina. ‘Que ch... es esta m...’ Sí me ha pasado y me han puteado también”.

Por otro lado, comentó que en una cocina puedes encontrar al chef, al subchef y después están los jefes de partida. “Hay los que hacen los pescados, los fríos, las ensaladas los postres y ellos tienen sus cocineros, sus ayudantes. Dependiendo del tamaño de la cocina”.

En esa línea, añadió que él era más de preparar platos salados, aunque no descartó los postres. “Yo soy de salados, pero igual completito, tiene que haber su postre”, dijo entre risas.

