Luciana Fuster promete seguir siendo la misma chica de siempre, a pesar de los millones que la siguen en redes sociales, televisión y radio.

¿Cómo fue ganar el Miss Grand Perú 2023?

Es una sensación muy bonita e indescriptible. Lo tienes que vivir para sentir. Te lo puede contar alguien que ya ha ganado un certamen. Pero la sensación es increíble. Y es una responsabilidad inmensa.

Ya era conocida. Había ganado el Miss Ten Perú Model 2015 y el Miss Teen Pageant International 2016.

Sí, gané el primer concurso en el Perú y el segundo en Brasil. Luego me retiré de los certámenes por un tiempo, pero ya este año he vuelto.

De adolescente fue basquetbolista y voleibolista.

Yo de chiquita he hecho de todo. Marinera, festejo, flamenco. También atletismo. Me gusta. Siempre he sido full actividades. Siempre tuve buenas notas, aunque no era de las mejores. Siempre me fue bien también en el deporte y en el tema artístico. Mi familia me ha apoyado siempre en todo.

¿Cómo así vuelve a ser convocada por Jessica Newton?

Hace unos años ya había conversado con Jessica. Un día me llamó para juntarnos y plantearme participar en Miss Perú, pero yo aún no me animaba en ese entonces. Sentí que todavía no era el momento y por eso quise esperar un poquito más. Era el año 2019. Esta vez, en cambio, fue una decisión y ya. Lo sentí, me hicieron una pregunta y ya me sentía preparada. Así que para adelante. Siento que este era el momento. Todo superbien. Y estoy muy contenta con todo lo que está pasando, con lo que estoy viviendo y aprendiendo.

El próximo 25 de octubre va a viajar a Vietnam, a la ciudad Ho Chi Minh, donde se llevará a cabo la final mundial del Miss Grand International.

Dura aproximadamente tres semanas. La final es el 25 de octubre en Vietnam. Y la preparación es desde ya, desde que empecé a competir por la corona. Estamos ciñéndonos a las reglas y a todo lo que pide la organización internacional.

Tiene 4.5 millones de seguidores en Instagram.

Sí, tengo 4.5 millones de seguidores en Instagram. Y estoy muy agradecida con todos mis seguidores. Siento que he creado una comunidad muy bonita desde hace muchos años y en base a mucho trabajo y esfuerzo. Eso creo que es lo más bonito, poder compartir con todas esas personas un poco de mi vida.

Y también tiene 3 millones de seguidores en TikTok.

Sí, tengo 3.7 millones en TikTok. Las redes sociales te acercan muchísimo a la gente. Uno decide qué tipo de contenido subir y ver qué conecta con tu audiencia. Igual las redes son un arma de doble filo. Yo no sé si lo llamaría tener fama. Sé que soy conocida, pero normal, yo sigo siendo la misma chica de siempre. Me gusta ser una persona cercana para quienes me siguen. Igual es muy triste cuando a uno lo atacan. Pero una tiene que seguir avanzando y no puede quedarse con las críticas ni con las cosas que la quieren hacer caer. Uno tiene que seguir enfocada y concentrada. Y no se debe permitir jamás que nadie intente bajonearte ni quitarte lo que quieres lograr.

Previo a la final del Miss Grand, la modelo y conductora de radio brilló en su pasarela en bikini. (Foto: Collage redes sociales)

Sospecho que no usa mucho su cuenta de Facebook.

No lo uso mucho. Por ahí creo que tengo 2 millones de personas. Lo dejé abandonado cuando apareció Instagram y se volvió superfuerte. Pero de vez en cuando, sí posteo algunos contenidos por ahí.

Como influencer, ¿usted prueba los productos que anuncia? Puede haber publicidad engañosa.

Sí, claro. Yo creo que eso es parte del trabajo de un influencer. A mí no me gusta recomendar por recomendar, solamente porque me llamó una marca. Siempre me ha gustado probar los productos, saber que realmente funcionan y que sea algo que yo uso. Yo siempre digo eso: ‘pruébenlo porque yo lo he usado y me gusta’.

¿Qué diría que es lo bueno y malo de la TV?

De bueno y de malo tiene muchísimas cosas. No es fácil, pero he aprendido a sobrellevarlo. No es fácil estar expuesta todo el tiempo. Yo estoy desde el 2015 en la televisión peruana. Yo siempre me voy a quedar con lo bueno. Es un gran trabajo, es toda una responsabilidad. La gente que te acompaña es linda. Uno se da cuenta de que realmente te estás haciendo un nombre y un camino. En mi caso, tanto en la TV como en la radio. Cosas malas siempre van a ver, pero uno tiene que ser fuerte y seguir adelante. Hay que tener claro de que lo que estás haciendo te va a acercar a lo que quieres ser el resto de tu vida.

Un vidente llamado Hayimi dice que pronto va a quedar embarazada.

Imagínate, no. Tiempo al tiempo. Creo que para todo hay que tomarse su momento. Todo llega cuando tiene que llegar. Ahorita estoy totalmente enfocada en el certamen y en la corona de Vietnam. Va a haber una prueba de canto en el certamen. Eso además de la oratoria, la pasarela y el inglés. El próximo año también tengo varios proyectos. Pero de pensarlo yo, todavía.

Pero sí está en una relación con Patricio Parodi.

Estamos muy bien, muy felices. Y avanzando, trabajando cada uno en lo suyo y acompañándonos en todo. A mí realmente no me gusta hablar del tema mediático. Cada uno se maneja como quiere en el medio. Si uno quiere le da bola o sino no. Siempre va a haber polémicas.

Influencer, presentadora de radio y regresa a los certámenes luego de ser Miss Teen Model Perú 2015. Según missólogos, es una de las candidatas más completas. Tiene buen desenvolvimiento público, dominio de pasarela y mucho carisma. (Foto: IG @lucianafusterg)

Dicen que ahora canta ‘yo me llamo Perú’.

Claro. En el tema de los certámenes de belleza, una vez que pisas la sede ya no te llamas como te llamas. Tu nuevo nombre es el nombre de tu país. A partir de ahora, en el extranjero, yo me llamo Perú.

¿Va a cantar en Vietnam?

Hace poco el dueño de la organización anunció en un comunicado que habrá un nuevo concurso de canto en el certamen. Así que habrá que prepararse con todo. Ya no solo habrá pasarela e inglés, sino también canto.

¿Cómo es su familia?

Tuve una infancia muy linda y bastante unida. Mi familia es muy unida hasta el día de hoy. Ellos siempre han apoyado mis decisiones y mi trabajo. Siempre me gustaron los eventos.

Jessica Newton hizo un certamen con mensajes contra la violencia a la mujer.

Sí, eso es lo más bonito. Cuando tomé la decisión de competir fue porque me di cuenta de que más allá de un certamen de belleza, que es el nombre que tiene, estas son plataformas que van más allá y llegan cada vez a más gente. Creo que el mensaje es que las mujeres cada vez se sientan más libres y más seguras. Es un concurso de amor, de rechazo a la violencia en todos los sentidos como sociedad. Mi mensaje es que nunca se rindan y trabajen con pasión. Nunca cambien su esencia.





VIDEO RECOMENDADO

La experiencia gastronómica que no te puedes perder