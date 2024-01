Luciana Fuster terminó con las orejas ‘destruidas’ por mal uso de aretes

Luciana Fuster viajó a Las Vegas para recibir el 2024 en compañía de Patricio Parodi, sin embargo, la modelo peruana no la estaría pasando del todo bien ya que se encuentra pagando un alto precio por querer lucir más bella.

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ contó que terminó con las orejas llenas de heridas por el uso inadecuado de aretes durante las fiestas de fin de año.

Esta no sería la primera vez que atraviesa por una situación similar y es que también habría tenido las mismas secuelas durante su participación en el Miss Grand International que se llevó a cabo en Vietnam, certamen donde se consagró como la ganadora.

“Otra cosa, se me destruyeron de nuevo las orejas por estar usando aretes inadecuados. Los mismos que me pasó en Vietnam, que se me hicieron heridas horribles. Los usé en Año Nuevo y ahora están así”, señaló la modelo al mostrar sus heridas.









