La modelo Luciana Fuster fue presentada hoy en el programa Esto es Guerra, que inicia una nueva temporada, y no pudo evitar quebrarse en su presentación al referirse al acoso que recibe en redes sociales, algo de lo que ya ha hablado precisamente usando sus redes sociales.

La también influencer emitió un comunicado esta tarde en sus redes sociales en donde también denunciaba los ataques que había venido sufriendo la última semana a raíz de haber confirmado una relación con Patricio Parodi.

La modelo revela la dura situación que atraviesa por parte de los haters y de los programas de televisión. Según dijo, intentó normalizar ya que “eres figura pública y tienes que aceptar lo que dicen de ti”.

“Es verdad, el como me siento no viene de hoy, hoy fue mi decisión de soltar algo que desde hace mucho tiempo tengo guardado. Es complicado porque la gente se ha mal acostumbrado a decir que eres una figura pública y debes soportarlo todo, pero no se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, explicó Fuster en el programa.

“Lo he dicho, tengo 23 años y soy humana, tengo derecho de vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras y cosas inventadas. Eso es lo feo, nadie regula estas cosas y llegan a más”, agregó.

Natalie Vértiz la respaldó

La presentadora de “Esto es guerra”, Natalie Vértiz, tomó la palabra y defendió a Luciana Fuster frente a las críticas contra la joven modelo. Su esposo, Yaco Eskenazi, también pidió que cesen los ataques.

“Es indignante como podemos normalizar este tipo de comportamientos, como podemos hacer sentir a un ser humano tan mal. Así hubiera un motivo no hay derecho a que nadie haga sentir mal. Como madre de familia me solidarizo con ella”, precisó.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de EEG?

Hace algunos días se lanzó el video promocional de la temporada de aniversario por los 10 años de “Esto es Guerra” en el que aparecieron conocidos rostros como Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, ‘Cachaza’, Jazmín Pinedo, Gino Pesaressi, entre otros.

Se esperaba el regreso de Johanna San Miguel en la conducción por ser la ‘Mamá Leona’, sin embargo, el último sábado en “Estás En Todas”, Natalie Vértiz le comentó a Choca Mandros que Peter Fajardo ‘confirmó que Johanna San Miguel ya no sería parte del programa’.

Por si fuera poco, Mathías Brivio también descartó su regreso al reality. “La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, dijo al inicio.

