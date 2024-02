La reconocida modelo peruana, Luciana Fuster, continúa dejando huella en el ámbito internacional tras su participación en el prestigioso New York Fashion Week. Sin embargo, la Miss Grand International 2023, mediante medio de sus redes sociales, dio a conocer que fue diagnosticada con conjuntivitis antes de salir al escenario.

El pasado sábado 10 de enero, Fuster cautivó a la audiencia con su elegancia y estilo al desfilar luciendo trajes de baño en tonos vibrantes de verde limón y morado. La modelo resaltó en el evento, que reúne a diseñadores y fashionistas más destacados de la industria, por sus medidas casi perfectas y buen dominio de escena.

“Cumplí un sueño más y no saben lo feliz que soy. Qué felicidad siento y no me la quita nada”, señaló la Miss Grand International 2023 en sus redes sociales, en donde fue felicitada por sus seguidores.

Después de desfilar en el New York Fashion Week, Luciana dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir que le habían diagnosticado conjuntivitis justo antes de salir al escenario.

“Me dio conjuntivitis, nunca en mi vida me había dado y me dio la madrugada antes de viajar (...) De pronto desperté y no podía abrir los ojos y bueno, estoy ahorita con gotas y con cremas, a ver qué tal. Me tengo que maquillar igual, así que, como decimos, ‘chamba es chamba’”, señaló en Instagram.

Ante esta situación, Fuster mantuvo una actitud serena y positiva, declarando: “O sea, si algo no me pasa antes o durante un viaje importante, no soy yo. Siempre pasa lo mismo y ustedes nunca se dan cuenta por qué yo siempre tengo la mejor actitud y yo estoy siempre supersonriente y haciendo muy bien mi chamba, pero no me imaginé que me iba a dar conjuntivitis, jamás.”

A pesar del percance, Luciana Fuster logró brillar con su presencia en el New York Fashion Week, destacando por su impecable figura y dominio de la pasarela, consolidando así su posición como una de las modelos más prometedoras a nivel internacional.





