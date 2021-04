La modelo e integrante del reality ‘ Esto es guerra ’, Luciana Fuster explotó contra los ‘haters’ por enviarle mensaje señalando que no fue a votar porque no le importa el país. Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram donde se quejó ante sus millones de seguidores.

Fuster llena de cólera mostró su DNI con el sticker que se coloca tras cumplir con el deber cívico y pidió que no le hagan renegar desde temprano.

“¿Por qué desde temprano tengo que renegar? ¿Por qué se esfuerzan en colmarme la paciencia? Por qué tantos mensajes diciendo: ‘seguro no fuiste a votar, seguro no te importa el país’. Acá esta mi sticker mal pegada y gracias a Dios había un medio de prensa esperándome afuera de mi lugar de votación como para que sepan que sí fui”, señaló Luciana Fuster a gritos.

“Espero que todos hayan ido a votar, espero que los que me siguen vayan a votar porque es muy importante cumplir con el país, es muy importante dar tu voto a conciencia, es importante haber leído, investigado, analizado y entendido ante de ir a votar. Lo importante es cumplir con el deber cívico”, agregó la guerrera.

Luciana Fuster también resaltó que todos queremos un país libre y aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores que la molestan en redes.

“A la gente que solo usa sus redes para la malicia y para molestar porque mejor no se toman ese tiempito y ese espacio en compartir información útil. Y no es que yo quiera leer sus mensajes mal intencionados y mala onda, pero leo los mensajes de toda la gente y lamentablemente me mandan esas cosas que no me interesa ver”, señaló fastidiada.

