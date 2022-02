Luciana Fuster recurrió a su cuenta oficial de Instagram para contarle a sus miles de seguidores que el cantante Romeo Santos le envió unas rosas azules por San Valentín.

A través de su historia de Instagram, la también locutora de radio mostró unos videos en donde vemos el preciso momento en el que abre el regalo que recibió del intérprete de “Eres mía”.

“Me mandaron estas flores por San Valentín ¿Adivinan quién fue?”, preguntó Fuster al mostrar la caja.

Posteriormente, y a ritmo del tema “Propuesta indecente”, Fuster reveló muy emocionada que las rosas se las envió el ‘Rey de la Bachata’. “Lo llaman Romeo Santos. Emocionada a mil”, escribió sobre el video donde se ven las 12 rosas.

Al parecer, todo se trataría de una promoción musical, pues la modelo Ailén Bechara recibió el mismo regalo que Luciana Fuster y lo compartió también en sus redes sociales oficiales.

Luciana Fuster recibe rosas azules

Patricio Parodi defiende a Luciana

En una íntima entrevista con “Estás en Todas”, Patricio sorprendió luego que revelara que Luciana y Flavia Laos no eran amigas.

“Te puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas hace muchísimos años desde que yo salía con Flavia, no eran amigas. Compartieron juntas, estuvieron con una marca deportiva, pero era laboral”, dijo Patricio.

Asimismo, el chico reality expresó su molestia por todas las críticas que recibe Fuster. “Yo siento que a ella es como que se ensañan en atacarla a ella y la atacan de gratis, ella no hace nada de malo. Si la gente supiera la verdad de las cosas, no se agarrarían con ella porque ella no está haciendo nada malo”, indicó.

